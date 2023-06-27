Общество 27 июня 2023, 17:05 Стало известно, кто из звезд выступит на лектории VK Fest в Москве, Петербурге и Сочи Хедлайнерами «Знание.Лекторий» на VK Fest станут блогер Истомина и писатель Конюхов VK Fest / Telegram

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Пресс-служба «ВКонтакте» озвучила звездный состав «Знание.Лекторий» на VK Fest. Перед гостями крупнейшего open-air страны в трех финальных городах фестиваля — Санкт-Петербурге, Сочи и Москве — выступят актеры, блогеры, художники, спортсмены, журналисты, юмористы и многие другие. Среди хедлайнеров — блогер Артем Лебедев, писатель Сергей Минаев, путешественник Федор Конюхов.

Насыщенную программу лектория составили совместно с Российским обществом «Знание». Участников ждут лекции о кинематографе, образовании, медицине, изобразительном искусстве, спорте. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля выступят народный артист России, актер Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев, заслуженный артист России Борис Смолкин, редакция Telegram-канала «Антиглянец», полузащитник футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой и другие. Комик Иван Абрамов расскажет о стендапе как новом русском рок-н-ролле.

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Во второй день работы лектория модератором встречи станет продюсер ресторанной премии Where To Eat Ирина Тиусонина. Лекции прочитают историк моды Анатоль Вовк и бьюти-блогер Оля RedAutumn. Аудиовизуальный художник и автор инсталляций «Друзья Петербурга» Артем Мороз побеседует с модератором встречи, ведущим программы «Утро. Самое лучшее» на НТВ Евгением Вяхиревым об отражении жизни и любви в цифровом искусстве. Наконец, Е вгений Чебатков и Расул Чабдаров представят стендап-проект, посвященный интернет-мемам.

В Сириусе (Сочи) 8 июля выступят Федор Конюхов, гимнастка и блогер Самира Мустафаева, двукратный чемпион России по футболу Денис Сенников, шеф-повар Евгений Козубов, ресторатор и основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

А 15 июля в Москве гостей ждут обсуждение будущего русской моды с участием сооснователя бренда MONOCHROME Алисы Боха, телеведущего и стилиста Алексея Сухарева и fashion-инфлюенсера Ксении Шипиловой. Также среди тех, кто выступит в этот день, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, тренер по тайм-менеджменту Глеб Архангельский, блогер Карина Истомина, психолог проекта «Пацанки» Любовь Розенберг и другие.

Во второй день будут обсуждаться творчество и производство контента. Спикерами станут, в часности, CEO «ВКонтакте» Марина Краснова, арт-директор ЦСО «Винзавод» Сабина Чагина, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO ВКонтакте Александр Тоболь, художники Ян Посадский и Алексей Майоров.

Для тех, кто не сможет присутствовать на встречах лично, будут доступны трансляции в сообществе Общества «Знание» во «ВКонтакте». Там же можно найти подробное расписание и новости о проекте.

VK Fest уже отгремел во Владивостоке и Новосибирске. Билеты на следующие фестивальные дни еще можно купить на vkfest.ru.