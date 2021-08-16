Компания в Москве объявила о поиске специалиста по просмотру TikTok за 250 тысяч рублей

В Москве одна из компаний ищет специалиста по просмотру роликов в соцсети TikTok с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц. Объявление появилось на одном из сайтов по поиску работы.

Среди обязанностей, которые ложатся на плечи соискателя, — просмотр роликов и распространение смешных видео во внутренних чатах. Указано, что сидеть в TikTok придется не меньше восьми часов в день. Кроме того, работодатель напоминает, что большой палец должен быть сильным, чтобы постоянно листать ленту.

В вакансии указано, что кандидат должен уметь продолжить вообще любую песню из TikTok. Узнавать тренды нужно с первых секунд видео — и предугадывать, что там должно случиться дальше.

Самыми высокооплачиваемыми остаются вакансии в сфере IT. Эксперты говорят, что в среднем между самыми высокими и самыми низкими зарплатами наблюдается разница в 13 раз.