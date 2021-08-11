Эксперты назвали причины 13-кратного разрыва между зарплатами россиян

Более чем в 13 раз зарплаты богатых россиян превышают минимальный заработок людей. Эксперты рассказали корреспондентам «Российской газеты», что нужно поменять, чтобы сократить этот разрыв.

Высокие зарплаты россиян сейчас в среднем составляют 164 тысяч рублей. Низкие — 12,2 тысячи. Разница огромная, она оценивает показатели в среднем по стране. Их изучила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Конечно, в каждом регионе своя ситуация. Критичность такого разрыва оценили эксперты.

По их мнению, есть положительная динамика. Еще 20 лет назад такой разрыв был намного больше — 39,6 раза. С тех пор разница между величиной зарплат поступательно снижается.

Эксперты обратили внимание, что некоторые денежные моменты при расчете зарплат уже изжили себя. Например, северные надбавки. Они рассчитываются как процент от зарплаты и были актуальны в советское время, когда разница в заработной плате была небольшая. Теперь же кто-то получает 60 тысяч северных, а кто-то всего шесть. Хотя люди живут в одних и тех же условиях. Эксперты считают это несправедливым.

Также неправильно, что низкая зарплата у некоторых квалифицированных работников. Если за труд, который может выполнять каждый, зарплата может быть ниже, то учителя и врачи — все-таки глубоко обученные люди.

Кроме того, эксперты подчеркнули: все стремятся уехать в те регионы, где зарплаты выше. Чтобы этого избежать, нужно создавать достойные рабочие места в отдалении от ведущих крупных городов. Пока достигнуть этого не выходит, хотя уже создаются программы по привлечению специалистов в регионы.

Одной из таких программ должен стать проект «Земский работник культуры». Сотрудников привлекают в отдаленные регионы на работу. При этом людям выплачивают «подъемные» в размере от миллиона до двух миллионов рублей.