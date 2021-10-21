Компания RT DE подала ходатайство о запрете против блокировки ее контента на YouTube

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что компания подала в суд ходатайство против блокировки ее контента на YouTube. Сейчас весь удаленный контент на видеоплощадке пытаются восстановить. Об этом написал RT со ссылкой на Telegram компании.

«Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE. Временный судебный запрет — это такая быстрая мера для защиты. Если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов. Ответчик, конечно, может оспорить это решение», — написала Токтосунова.

Она отметила, что к моменту написания ходатайства в суде уже находилось возражение со стороны Google. То есть компания заранее отправила туда свою аргументацию, чтобы не разрешить RT DE публиковать контент.

«В общем, мы боремся за восстановление наших каналов. Но дело это непростое и, вероятно, длительное (в отличие от молниеносного процесса и разблокировки видеороликов проекта #allesaufdentisch (ну вы понимаете))», — добавила Токтосунова.

Ранее стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). RT DE находится на четвертом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика».