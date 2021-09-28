YouTube удалил два немецких канала RT без права восстановления

Видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT: RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

«YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал DFP без права восстановления. Наш канал — в пятерке лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ категории „Новости и политика“, по данным Tubular», — написала она у себя в Telegram.

Как уточнил RT, среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» RT DE занимал четвертое место в YouTube. По данным счетчика платформы, в июне число просмотров канала превысило 21 миллион.

По словам главреда RT Маргариты Симоньян, RT DE, согласно данным Tubular Labs, обходил Deutsche Welle и другие СМИ Германии.

«Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия», — подчеркнула она.

Симоньян также выразила надежду, что после этого в России будут запрещены DW и другие немецкие СМИ, а корпункты ARD и ZDF будут закрыты.

«Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — заключила главред RT.