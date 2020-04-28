Компания Fashion House объявила сотрудникам о банкротстве. Люди остались без зарплаты и трудовых

Сеть магазинов Fashion House в сообщении к сотрудникам назвала себя банкротом и стала закрывать точки по всей России. При этом руководство компании увольняет людей задним числом и отказывается выплачивать зарплату, утверждают сотрудники. Многие остались без трудовых книжек и намерены идти в суд.

Одна из сотрудниц Fashion House рассказала «360», что сеть объявила о банкротстве и закрытии своих магазинов.

«Это все на словах, нет никаких официальных бумаг. Нам не заплатили зарплату за март. Людей много — более 500 человек», — поделилась Татьяна.

Она добавила, что руководство не отвечает на вопросы. Работникам предложили написать заявление на увольнение с открытой датой. Увольняют всех задним числом, так как во время пандемии сокращения проводить нельзя. Для приема заявлений создали один электронный ящик, а остальные номера телефонов не отвечают.

«Большинство людей находится сейчас в такой ситуации, что работу мы сейчас найти не можем. Соответственно, большинство людей не хочет увольняться, потому что зачем мне сейчас трудовая, если я работу не найду. <…> У нас кинуты все декретницы, беременные девушки. У нас не оплачены были больничные у людей. Люди все скрылись, практически никто не выходит на связь», — отметила Татьяна.

Связаться с управляющими Fashion House и президентом компании Кириллом Бергманом попытался и «360», но сделать это так и не удалось.

Еще одна сотрудница рассказала в Instagram, что Fashion House существует с 2001 года и разделен на несколько ООО («Восход», «Авеню», «Лайм», «Галерея», «Волна»). Сначала работники не получили зарплату, а затем увидели объяснения на почте.

«Было письмо на почту сотрудников, в котором говорится, что компания объявляет себя банкротом и выплат никаких не будет, якобы на счетах компании пусто. Руководство компании принуждает всех сотрудников уволиться по собственному желанию, угрожая тем, что мы, если не сделаем это сейчас, никогда не получим свои трудовые книжки», — написала девушка.

В письме сотрудникам руководство пояснило, что торговые центры не расторгают договоры аренды. Во время самоизоляции точки не работают, а долги за аренду растут.

«Поэтому вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство», — сказано в письме.

В обращении работникам предложили уволиться, чтобы найти новое место заработка, или же остаться сотрудниками Fashion House. При этом никаких объяснений о выплатах в письме не обозначили.

Режим повышенной готовности и самоизоляции действует до 30 апреля. Власти России приостановили работу торговых центров, кинотеатров и других заведений для борьбы с распространением коронавируса.