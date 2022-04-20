Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге. Причиной стал риск «уголовно-правовых последствий», которые могли применить к компании в случае неисполнения обязательств.

Производство в Калуге и все экспортно-импортные операции в отношении РФ приостановили в марте, отметило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники. На прошлой неделе их возобновили.

Причиной представители Continental называют «жесткие угловно-правовые последствия», которые грозят сотрудникам и руководству российского подразделения в случае невыполнения местного законодательства.

Речь идет о так называемом временном производстве «в случаях необходимости». Его уровень в подобном формате работы гораздо ниже, чем до приостановки деятельности. Однако в подобной ситуации, по данным издания, целью является не извлечение прибыли.

В России компания Continental насчитывает до 1,3 тысячи сотрудников, большинство из которых работают в Калуге. Утверждается, что людей хотят защитить от «уголовного преследования». В то же время фирма заявляет об осуждении спецоперации РФ на Украине и выступает в поддержку западных санкций.

Ранее СМИ сообщили о возможном возобновлении работы автозаводов Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде летом 2022 года.