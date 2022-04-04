Стало известно о возможном возобновлении работы заводов Volkswagen

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне–июле 2022 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Производство на этих заводах приостановили 3 марта. Сотрудникам объявили о простое до 12 мая, но, «по подтвержденным прогнозам», он продлится до июля включительно, уточнили собеседники издания. Дело в том, что поставки некоторых деталей зависли на границе с Польшей, а транзит через Украину теперь невозможен. Рассматривается вариант поставок в Стамбул и далее через Грузию.

Руководство компании рассчитывает решить вопрос к середине мая.

В середине марта стало известно о том, что свою работу прекратили европейские заводы BMW и Volkswagen из-за остановки поставок деталей с Украины. Сообщалось, что автопроизводители столкнулись с дефицитом электрических кабелей: Украина поставляла в Европу около 20% таких деталей. Генеральный директор Volkswagen подчеркивал, что идет поиск альтернативных путей. Рассматривалась замена оборудования на производстве.