07 декабря 2023, 17:40
Компания «Чистая линия» угостила детей из Донбасса и Запорожья мороженым на фабрике в Москве
Дети из Донбасса и Запорожья посетили самую высокую фабрику мороженого в мире, которая находится в Москве. Там побывали победители патриотического конкурса «Я — гражданин России».
Участники конкурса прочитали стихи, посвященные родной стране, рассказала председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты ДНР Виктория Романюк. Победителей наградили поездкой в Москву, в ходе которой ребята посетят известные достопримечательности — от Красной площади до фабрики мороженого «Чистая линия».
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Всего в столицу прибыло 17 подростков из Донецка, Луганска и Запорожья. Всем им недавно исполнилось 14 лет, и выдачу первого паспорта приурочили к поездке — самые важные документы им вручат лично представители власти.
«Для детей это новый мир, где можно спокойно ходить, не бояться, не переживать, поэтому для них это вдвойне важно — находиться в Москве, еще и в преддверии Дня конституции», — поделилась Виктория Романюк.
Для подростков эта поездка в столицу — не просто приз за проникновенное чтение стихов, это возможность почувствовать, каким должно быть детство — ярким, вкусным и безопасным.
«Наши дети — это дети войны, и вот эта мирная жизнь, вот эти праздники к сожалению, мы не сможем проводить в полную силу, поэтому окунуться в новогоднюю суету, для каждого из них, это на всю жизнь будет, они горды тем, что они здесь», — сказала куратор Наталья Бурцева.
На фабрике «Чистая линия» детям показали производство мороженого и шоколада, а также смотровую площадку с видом на столицу. По словам вице-президента предприятия Армена Бениаминова, было важно устроить для ребят настоящий праздник.
«Это важно, чтобы детям делать праздник, это важно, тем более, мы взрослые, мы — мороженщики, у нас работа такая. Поэтому мы рады принимать этих замечательных детей, этих юношей и девушек», — сказал он.
Поездка победителей конкурса продлится до пятницы. Они посетят музеи, исторические места, а также выставку «Россия» на ВДНХ.
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