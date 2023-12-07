Общество 07 декабря 2023, 17:40 Компания «Чистая линия» угостила детей из Донбасса и Запорожья мороженым на фабрике в Москве Телеканал 360, Ольга Лисакова

Читать 360tv в

Дети из Донбасса и Запорожья посетили самую высокую фабрику мороженого в мире, которая находится в Москве. Там побывали победители патриотического конкурса «Я — гражданин России».

Участники конкурса прочитали стихи, посвященные родной стране, рассказала председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты ДНР Виктория Романюк. Победителей наградили поездкой в Москву, в ходе которой ребята посетят известные достопримечательности — от Красной площади до фабрики мороженого «Чистая линия».

Реклама

Всего в столицу прибыло 17 подростков из Донецка, Луганска и Запорожья. Всем им недавно исполнилось 14 лет, и выдачу первого паспорта приурочили к поездке — самые важные документы им вручат лично представители власти.

«Для детей это новый мир, где можно спокойно ходить, не бояться, не переживать, поэтому для них это вдвойне важно — находиться в Москве, еще и в преддверии Дня конституции», — поделилась Виктория Романюк.

Телеканал 360, Ольга Лисакова

Для подростков эта поездка в столицу — не просто приз за проникновенное чтение стихов, это возможность почувствовать, каким должно быть детство — ярким, вкусным и безопасным.

«Наши дети — это дети войны, и вот эта мирная жизнь, вот эти праздники к сожалению, мы не сможем проводить в полную силу, поэтому окунуться в новогоднюю суету, для каждого из них, это на всю жизнь будет, они горды тем, что они здесь», — сказала куратор Наталья Бурцева.

На фабрике «Чистая линия» детям показали производство мороженого и шоколада, а также смотровую площадку с видом на столицу. По словам вице-президента предприятия Армена Бениаминова, было важно устроить для ребят настоящий праздник.

«Это важно, чтобы детям делать праздник, это важно, тем более, мы взрослые, мы — мороженщики, у нас работа такая. Поэтому мы рады принимать этих замечательных детей, этих юношей и девушек», — сказал он.

Поездка победителей конкурса продлится до пятницы. Они посетят музеи, исторические места, а также выставку «Россия» на ВДНХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».