Компании Danone и Metrо останутся на российском рынке

Крупнейший французский производитель молочных продуктов — Danone — не собирается останавливать свою работу в Росси. Об этом заявила директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова.

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — сказала Фалькова агентству «Москва».

По ее словам, главные приоритеты Danone в России на данный момент поддержание работы бизнеса и безопасность людей.

Кроме того, ритейлер Metro также подтвердил агентству, что не будет уходить с российского рынка. В пресс-службе компании заявили, что продолжат операционную работу, а торговые центры работают в штатном режиме.

«Компания вместе с поставщиками предпринимает все усилия для сдерживания цен и пополнения товарных запасов», — добавили представители ритейлера.

После того, как Запад начал вводить против России санкции и в связи со спецоперацией РФ на Украине, иностранные компании стали приостанавливать работу или уходить с российского рынка. В субботу, стало известно о соответствующем решении компании Inditex, известной своими брендами Zаrа, Веrshkа и рядом других.