«Безобразие!» Коммунистов возмутили слова судьи КС о незаконном СССР

Мнение судьи Конституционного суда Константина Арановского о незаконно созданном Советском Союзе вызвало возмущение в рядах коммунистов. Особенно их задели слова о том, что Россия не должна считаться преемницей СССР. Весь последний век страна, получается, занималась непонятно чем.

Член президиума Центрального комитета КПРФ Николай Васильев в беседе с «360» задался вопросом, почему судья назвал СССР незаконно созданным.

«Это, конечно, безобразие. Если из его уст [прозвучало] такое — незаконное государство. Чем оно незаконное? Очень странно», — сказал политик.

Васильев заметил, что Россию можно назвать правопреемником «в хорошем смысле этого слова»: страну удалось сохранить. Арановский же такими высказываниями «льет на мельницу наших недругов, которые со всех сторон нападают».

Секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер согласился с мнением своего коллеги.

«Россия не является правопреемницей Советского Союза? Это не только означает, что Российская Федерация не имеет права существовать в рамках СБ ООН, но и должна по новой пройти процедуру вступления в организацию», — пояснил он.

Зоммер добавил, что с исторической точки зрения это значит, что РФ непричастна к победе в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

«Мы, получается, последний век существования непонятно чем занимались, кроме того, что были неправильным, с его точки зрения, режимом. Творили какие-то непонятные вещи по отношению к нашему народу и странам, которые были нашими соседями», — подчеркнул секретарь СКМ.

По его словам, подобными заявлениями россиянам дают «карт-бланш абсолютно по украинскому сценарию быть Иванами, не помнящими родства». И тем самым ставят жирную точку в любой претензии нашей страны.

Судья КС Константин Арановский заявил, что Россия не должна быть причастна «к тоталитарным преступлениям» СССР. Он отметил, что советские власти занимались «репрессивно-террористическими деяниями».