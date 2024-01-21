Общество 21 января 2024, 19:13 «Коммунисты России» захотели лишить Слуцкого мандата из-за предложения о Ленине Малинкович: «Коммунисты России» обратятся в ГД, чтобы Слуцкого лишили мандата РИА «Новости»

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Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович намерен потребовать лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата. Такое предложение политик решил направить в Госдуму из-за предложения коллеги по нижней палате парламента захоронить Владимира Ленина вместе с матерью, сообщило РИА «Новости».

«Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО, это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента», — выразил уверенность Малинкович.

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По его словам, теперь партия направит на имя спикера Госдумы требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его «разжигающим рознь в обществе» предложением. Также собеседник агентства указал на то, что вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, «в том числе и родными Владимира Ильича».

Слуцкий ранее высказал мнение, что тело первого главы советского правительства следует захоронить. Лидер ЛДПР напомнил, что лидер большевиков хотел быть похоронен рядом с матерью (ее могила находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге). Также политик подчеркнул, что упокоение усопшего — важный обряд для христиан и цивилизованных людей.

В воскресенье, 21 января, исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина. Его забальзамированное тело покоится в Мавзолее в Москве на Красной площади.