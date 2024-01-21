Интересное 21 января 2024, 15:08 Сто лет со смерти вождя большевиков. Покушения, последние дни и завещание Ленина Историк Багдасарян: идеи Ленина вновь обретают свою актуальность Global Look Press

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Ровно 100 лет назад, 21 января 1924 года, умер человек, изменивший историю всего мира, — Владимир Ульянов-Ленин. Сын простого инспектора народных училищ смог буквально разрушить целую страну и на ее руинах воздвигнуть новую, какой еще никогда не было. Написав более полусотни томов, вождь мирового пролетариата до сих пор остается загадкой и любимой целью охотников за тайнами.

Биография Ленина

Семья Ильича

Владимир Ульянов родился 22 апреля 1870 года в Симбирске — нынешнем Ульяновске. Всего у Ульяновых было шестеро детей (еще двое умерли в младенчестве): старшие — сестра Анна и брат Алесандр, Владимир, младшие — Ольга, Дмитрий и Мария.

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Отец семейства Илья Николаевич служил инспектором народных училищ Симбирской губернии. Был сыном астраханского мещанина, бывшего крепостного крестьянина.

Мать тоже была из астраханских мещан, некоторые исследователи полагали, что она происходила из рода крещеных калмыков. Однако доказательств этому нет.

Родословная матери Ленина тоже загадочна: Мария Александровна в девичестве носила фамилию Бланк, и есть предположения, что ее отец был или шведом, или потомком немецких колонистов, приглашенных в Россию Екатериной II, или крещеным евреем, а возможно, что и украинцем.

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Хотя Илья Ульянов дослужился до чина действительного статского советника (что соответствовало военному чину генерал-майора) и получил право на потомственное дворянство, его дети вовсе не были золотой молодежью. Все они отлично учились, знали по несколько языков и были довольно скромными молодыми людьми.

Владимир окончил Симбирскую классическую гимназию с золотой медалью и прекрасной характеристикой. В аттестате была единственная четверка — по логике.

Кстати, руководил школой Федор Керенский, отец будущего главы Временного правительства — того самого, о котором ходили нелестные слухи, что он удрал за кордон в женском платье.

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Другой путь Владимира Ульянова

Семья Ульяновых воспользовалась правом на потомственное дворянство лишь после смерти отца Ленина: оно давало право вдове и всем детям на получение пенсии.

Но спустя год, в 1887-м, случилась новая трагедия: старшего сына Александра арестовали за покушение на жизнь императора Александра III.

Никто в семье и не предполагал, что Александр состоял в народовольцах. Отличник и медалист, он был поклонником естественных наук, особенно химии, учился на физико-математическом факультета Санкт-Петербургского университета и там успел получить золотую медаль за научную работу по зоологии беспозвоночных.

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Когда пришло известие об аресте, симбирское общество буквально отшатнулось от Ульяновых. Даже ехать до Сызрани (только оттуда можно было добраться до Петербурга) с матерью террориста никто не хотел. Эта всеобщее отторжение произвело на Владимира сильнейшее впечатление. Как и отказ царя помиловать брата.

Узнав о его гибели, младший Ульянов якобы осознал бессилие метода индивидуального террора и произнес: «Мы пойдем другим путем!» Правда, эти слова — на самом деле перефразированная цитата из поэмы «Владимир Ильич Ленин» Владимира Маяковского. Тем не менее будущий вождь действительно понял, что путь убийств царя или его министров ни к чему не приведет.

Государственный исторический музей

Необходимо было полностью менять систему власти: слишком уж велико была социальное неравенство, но те, кто «хрустел французской булкой», отказывались это понимать.

Позже, в иммиграции, многие когда-то сановитые граждане с горечью признавали, что и понятия не имели о том, в какой нищете живет русский народ.

Владимир осознал: нужно работать с простыми людьми, объяснять им необходимость и преференции революции. Ведь рабочие и крестьяне, будучи в подавляющем большинстве неграмотными, по привычке искренне верили царю-батюшке и попам, что настаивали на богоизбранности очередного самодержца и святости его решений.

Русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции. Владимир Ленин

Идеи Владимира Ленина сегодня

Историк и политолог, доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян подчеркнул в разговоре с «360», что Ленин, безусловно, был одним из величайших людей за всю историю человечества.

Мир в начале XX века зашел в тупик: человечество находилось в кризисе ценностном и политическом. Это хорошо показала Первая мировая война. И заслуга Ленина, как бы к нему ни относиться, заключалась в том, что была представлена некая альтернатива для развития человечества в целом. Вардан Багдасарян

По словам историка, идеи Ленина сильно отразились на Западе — под влиянием Октябрьской революции он изменился и осознал необходимость социализации капитала.

То есть богатые люди за рубежом поняли, что надо делиться, иначе произойдет то, что произошло в России.

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«Второе изменение коснулось Востока. Крушение мировой колониальной системы было следствием того, что произошло в России. И „экспорт революции“ перекинулся на Восток, как национально-освободительная борьба против колониальной британской и французской системы», — уточнил Багдасарян.

Главные перемены были, разумеется, в России. С какого-то исторического момента она оказалась на периферии мирового развития капитализма. Революция же позволила сделать новосозданный Советский Союз осью мирового развития.

Все смотрели: а что скажут русские? Это был новый принципиально путь.

Сегодня, по прошествии 100 лет после смерти Ленина, многие его прогнозы, казавшиеся провалившимися в свое время, обретают новую актуальность. Например, концепция империализма как следствие экстремального капиталистического развития, идеи о разрушительной сущности капиталистических отношений. Вардан Багдасарян

Историк отметил, что сегодняшние события наталкивают снова обратиться к ленинскому наследию. Пусть у него и были стратегические просчеты, противоречия, но это может быть адресовано к любой исторической личности. Именно на предложенную им альтернативу зашедшей в тупик западной модели развития уповает человечество.

«Любая идеология, неважно какая — либеральная, социалистическая, фашистская — имеет некий идеал. Для коммунистической идеологии им являлась идея построения коммунистического общества. Это не значит, что идеал может быть в стопроцентной версии когда-то достигнут. Это некий вектор движения», —добавил Багдасарян.

Историк напомнил, что в начале XX века в большинстве стран не было всеобщего избирательного права, равенства женщин и женщин и еще многого, что сегодня воспринимается как данность. А ведь толчком к этому стала именно ленинская революция.

Причем многие ее идеи, как ни парадоксально, заимствованы у Евангелия.

Как у апостола Павла: «Нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос». Вот эта идея фундаментального равенства, она по большому счету, в общем-то, была воспринята, развита русской мыслью, и из нее вышел и Ленин, и большевизм, который соединил эту русскую мысль с идеями марксизма. Вардан Багдасарян

Идеи человеческого равенства, социальной справедливости, жизни без конкуренции наций и борьбы друг с другом за существование, интернационализма — все эти идеалы и в XXI веке остаются вечными ориентирами человечества, заключил историк.

Как Ленин стал Лениным: псевдонимы Ильича

Подобно всем революционерам, Ульянов пользовался псевдонимами — их было больше полусотни. Известно, что впервые «Н. Ленин» были подписаны главы статьи «Аграрный вопрос и „критики Маркса“» в журнале «Заря» от 1901 года. Точная причина появления этого имени неизвестна, зато версий хоть отбавляй.

Например, говорили, что Лениным Ульянов стал в память расстрела бастующих рабочих на приисках Ленского золотопромышленного товарищества. Однако эта трагедия случилась намного позже — в апреле 1912 года. Или Ульянов просто назвался по имени реки Лены — также Георгий Плеханов использовал псевдоним Волгин.

Есть предположение, что это искаженная фамилия Ульянов: Ульянин — Ленин. Но наиболее вероятна другая история: в 1900 году жена вождя революции Надежда Крупская попросила коллегу отдать паспорт ее тяжелобольного отца — коллежского асессора Николая Ленина.

Покушения на Ленина

Царские власти не раз арестовывали Ленина. Однако все покушения на его жизнь произошли уже после Октябрьской революции.

Первое случилось 1 января 1918 года в Петрограде. Стрелявший (до их пор нет точных известий, кто это был) промазал и лишь слегка задел стоявшего рядом Фридриха Платтена.

Второе покушение вовсе сорвалось: в середине того же января на прием к члену комитета революционной обороны Петрограда Михаилу Бонч-Бруевичу явился с повинной солдат Спиридонов. Он признался, что состоит в заговоре «Союза георгиевских кавалеров» и получил задание убить Ленина.

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Ночью чекисты оперативно арестовали всех заговорщиков в доме на Захарьевской улице, в квартире некой гражданки Саловой. «Союз георгиевских кавалеров» в полном составе попросился на фронт, дабы искупить вину. Туда их и отправили, причем как минимум двое перебежали на сторону белых.

Самым известным и самым результативным было покушение 30 августа 1918 года. Ленин прибыл на завод Михельсона в Москве без охраны. После выступления перед заводчанами он уже намеревался сесть в автомобиль, когда подошла полуслепая эсерка Фанни Каплан и трижды выстрелила из револьвера, завернутого в платок.

Каплан на допросе и не думала отпираться: заявила, что считает Ленина предателем революции и решение о покушении приняла сама. Комендант Кремля, бывший балтийский матрос Павел Мальков, 3 сентября 1918 года под шум заведенных автомобилей расстрелял 28-летнюю эсерку. Ее тело затолкали в бочку из-под смолы и сожгли.

Из-за того, что на пулях имелся крестообразный надрез, поговаривали, будто их вымочили в кураре. Но даже если это и так, яд был бессилен, так как сгорел при выстреле.

Еще ходили слухи, что Каплан смогла избежать расстрела и ее видели на Соловках, что стреляла вовсе не она, но доказательств этому нет.

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Ленин получил тяжелое ранение: одна пуля вошла в шею под челюстью, вторая попала ему в руку, а третья — в женщину, с которой он разговаривал в момент покушения. Но вождь революции выздоровел очень быстро и уже к концу сентября вернулся в Москву. Его первое публичное выступление после покушения состоялось 22 октября.

Уже в январе следующего, 1919 года вождя попытались ограбить. Бандиты заявили классическое: «Кошелек или жизнь!», вот только денег у их жертвы не нашлось.

Глава молодой страны представился, но его имя ничего не сказало грабителям. Тогда он молча снял пальто и вышел из машины. При этом бутылку молока, которую вез жене, не отдал.

Последнее покушение состоялось 25 сентября 1919 года. Группа анархистов, которую когда-то возглавляла бывшая ученица скульптура Огюста Родена и соратница Нестора Махно Мария «Маруся» Никифорова, взорвала здание Московского парткома. Ленин, в которого метили террористы, опоздал на открытие пленума и не пострадал.

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Смерть и завещание Ленина

Ленин умер довольно нестарым — по нынешним меркам — человеком: ему было всего 53 года. Вождь был неприхотлив в еде, не увлекался спиртным и табаком, однако на здоровье серьезно сказались годы дореволюционной опалы, покушение и — главное — многолетняя работа на износ.

Серьезные проблемы начались в 1922-м. Головные боли, потеря работоспособности, а после и припадок, который, похоже, был инсультом. В декабре случился второй инсульт с правосторонним параличом. После третьего, который произошел весной 1923 года, пропала речь.

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Говорят, Ленин требовал дать ему яд, так как не видел смысла такого существования. В мае они с женой перебрались в Горки, но лучше не становилось — напротив, добавились галлюцинации.

Наконец 21 января 1924 года, после резкого ухудшения, лидер пролетарской революции и глава первого социалистического государства скончался.

Мифы о смерти Ленина

Разумеется, смерть такого человека не могла не дать повод для мифов. Один из самых известных и доживших до наших дней: дескать, Ленина погубил сифилис. Но «доказательства» этой версии больше похожи на препарирование слухов столетней давности. Сюда же относится расхожий сюжет о том, что Ленина отравили Иосиф Сталин и Генрих Ягода (с 1930-х — нарком внутренних дел СССР, первый в истории СССР генеральный комиссар государственной безопасности).

Кстати, возможно, именно в 2024 году можно будет узнать правду: кончается срок секретности документов о болезни и смерти Ленина. На этом настаивала его родная племянница, дочь младшего брата Дмитрия Ольга Ульянова. Хотя власти могут продлить запрет к публикации документов.

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Завещание Ленина

Времена перестройки были охочи до сенсаций, и Ленин тут был не последней фигурой. Разнообразные писатели сочиняли огромное количество небылиц о его личной жизни, вкусах и тайных пороках. Некоторые даже делали покойного вождя адептом масонов и инопланетянином. Но особой популярностью пользовалось его «завещание».

На самом деле, никакого завещания не было, а было письмо, в котором давалась трезвая (хотя и не всегда приятная) оценка ближайших соратников. Крупская зачитала его уже после смерти мужа, перед XIII съездом РКП (б) в мае 1924-го.

Никаких прямых наставлений и советов в тексте не значилось. Вот, например, оценка Николая Бухарина.

Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики). Владимир Ленин

Кстати, главный коммунист умел не только критиковать. Например, когда в 1920 году Аркадий Аверченко выпустил язвительную книгу «Дюжина ножей в спину революции», Ленин написал на нее рецензию в газете «Правда» и отметил, что некоторые бесспорно талантливые рассказы оттуда стоит перепечатать в России.

Вернемся к «завещанию». Поначалу из него не делали никакой тайны, но потом решили все же не включать текст в собрание сочинений вождя. Уже к 70-м годам оно все-таки было напечатано. Разумеется, нашлись скептики, утверждавшие, что текст обрезан и самое-самое важное «кровавый Сталин» утаил от народа.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках, 1922 год / Викимедиа

Мавзолей вождя революции

После смерти Ленина его решили не хоронить. Эту идею подали рабочие из дальних регионов страны — они не успевали попасть на похороны, но искренне хотели проститься с человеком, который так круто изменил их жизнь. Несмотря на возражения членов правительства, в том числе Сталина, партия приняла идею забальзамировать вождя.

Тело решили поместить в специально сконструированный для этого первый — деревянный — мавзолей. Позже, в 1930 году, была возведена гранитная усыпальница. Эксперимент проводили биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев. Для сохранности тела использовали смесь из формалина, ацетата калия и глицерина.

Караул РККА у первого, временного мавзолея, 1924 год / Викимедиа

Метод был непростым и требовал постоянного контроля, иначе Ленин давно бы ссохся и распался в прах. Работа не прекращалась даже во время войны и эвакуации.

Сегодня содержание тела вождя мировой революции стоит почти два десятка миллионов рублей в год. Это уже не просто память, но и уникальный эксперимент.

Примерно с конца 1980-х годов возникают требования наконец-то захоронить Ленина по-человечески. В последнее время этого активно требовали представители культуры, которые ныне обретаются на Западе. Но намного больше тех, кто не желает убирать тело главного коммуниста с Красной площади. Хотя бы в память о СССР.