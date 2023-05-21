Общество 21 мая 2023, 16:05 Коммунисты посвятили школьников в пионеры на Красной площади в Москве Пресс-служба фракции КПРФ

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На Красной площади в Москве прошло посвящение школьников в пионеры. Мероприятие организовала КПРФ, сообщил корреспондент ТАСС.

Торжество приурочили ко Дню Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина. Праздник отмечается 19 мая.

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В посвящении поучаствовали учащиеся школ из Москвы, Подмосковья и ЦФО. Пионерские галстуки повязали глава коммунистов Геннадий Зюганов, депутаты фракции КПРФ в Госдуме и Мосгордуме.

«Друзья, сегодня главная площадь страны — Красная площадь — принимает пионеров, новый, прекрасный отряд тех, кто готов принять свою первую клятву на верность нашей великой родине, делу труда, справедливости и дружбе народов», — заявил Зюганов.

По его словам, более 200 миллионов человек воспитывались в пионерских и комсомольских отрядах.

«Сегодня наступила и ваша очередь послужить своей отчизне», — заключил глава КПРФ.

Первую пионерскую организацию создали в феврале 1922 года. В 1924 году после смерти Владимира Ленина детское движение получило его имя.

Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что партия выдвинет внука Геннадия Зюганова на выборах мэра Москвы.