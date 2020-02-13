Комитет Госдумы выступил за выплаты материнского капитала мужчинам-усыновителям

По информации «Газеты.ru», такое изменение дает право на материнский капитал «мужчинам, являющимся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не пользовавшимся правом на дополнительные меры государственной поддержки».

Мужчины-усыновители смогут получить 466 тысяч 617 рублей.

Ранее стало известно, что пособие на ребенка 3-7 лет и материнский капитал можно будет получить по простой схеме. Маткапитал дадут после записи о рождении ребенка в ЗАГСе.