Россиянам будет проще получать детские пособия и маткапитал

Пособие на ребенка возрастом от трех до семи лет, а также материнский капитал скоро можно будет получить по простой схеме. Пособие дадут по обычному заявлению, а маткапитал — после записи о рождении ребенка в органах ЗАГС.

«Предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ — заявление на назначение данной выплаты», — разъяснил глава Минтруда России Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Его слова привело РИА «Новости».

На пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут рассчитывать определенные категории россиян. Его будут выдавать тем семьям, в которых доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека.

Что касается материнского капитала, то его будут выдавать по факту рождения ребенка. Формально для получения выплаты достаточно будет записи в ЗАГСе о рождении ребенка. Заявление при этом не понадобится.

«В 2020 году мы реализуем решение, когда материнский капитал будет предоставляться без заявления граждан, только на основании записи… в ЗАГС», — подтвердил Котяков.