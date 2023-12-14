14 декабря 2023, 14:32
Комиссию при уплате услуг по ЖКХ в банках отменят для пенсионеров
Путин анонсировал отмену комиссии по уплате услуг по ЖКХ для пенсионеров
Президент Владимир Путин выразил мнение, что ситуация с необходимостью уплаты комиссии при расчетах за услуги ЖКХ для пенсионеров является неправильной, поэтому такие сборы необходимо отменить. Об этом он сказал на прямой линии в Гостином Дворе.
Один из ведущих мероприятия журналист Павел Зарубин поинтересовался у Путина, правильно ли со стороны банка взаимать комиссию за оплату ЖКХ пенсионерами.
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«Особенно, если это касается пенсионеров, то это неправильно. Решение принято, пенсионеры уплачивать комиссию не будут», — ответил Путин.
Также российский лидер подчеркнул, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо увеличивать своевременно и мягко.
«На ЖКХ тарифы не поднимали уже около полутора лет. Три индексации пенсий произойдет за это время суммарно более чем на 23%», — добавил глава государства.
Ранее Путин сообщил, что к концу 2023 году реальные зарплаты россиян вырастут на 8%.
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Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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