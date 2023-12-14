Деньги 14 декабря 2023, 12:41 Президент объявил россиянам о росте зарплат на 8% Путин: реальная зарплата россиян к концу года вырастет на 8% РИА «Новости»

Читать 360tv в

К концу года реальные зарплаты россиян увеличатся в среднем на 8%, располагаемые доходы — на 5%. Президент Владимир Путин заявил об этом на прямой линии из Гостиного Двора.

«Реальная зарплата вырастет на около 8% за вычетом инфляции. Понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная», — заявил он.

Реклама

Владимир Путин сообщил, что реальные располагаемые доходы населения тоже увеличатся — на 5%. С 1 января МРОТ повысят сразу на 18%.

Безработица в России достигла нового исторического минимума, снизилась до 2,9%. Он сказал, что это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.

ВВП России к концу года вырастет на 3,5%. По словам президента, это говорит об «отыгрывании» падения прошлого года. Инфляция ускорится до 7,5%, около 8%. Возросло промышленное производство.