Комиссия Кабмина поддержала законопроект об ограничении изъятия детей

Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи. Правительственная комиссия поддержала проект закона, но попросила его доработать.

Ранее Крашенинников пояснял, что с помощью законопроекта будет установлено, «что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда». Согласно документу, органы внутренних дел получат дополнительные полномочия. Но это может привести к увеличению нагрузки на полицию.

«При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объемов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — привело РИА «Новости» цитату из ответа комиссии.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в июле. По словам Крашенинникова, принять новый закон могут уже в осеннюю сессию. Кроме того, сейчас на рассмотрении находятся законопроекты, в числе которых есть предложение о разлучении ребенка с семьей только при установленной вине родителей. Более того, суд должен принять решение о лишении родительских прав.