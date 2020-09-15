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    15 сентября 2020, 12:41

    Комиссия Кабмина поддержала законопроект об ограничении изъятия детей

    Дарья Бунякова

    Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи. Правительственная комиссия поддержала проект закона, но попросила его доработать.
    Комиссия Кабмина поддержала законопроект об ограничении изъятия детей

    Ранее Крашенинников пояснял, что с помощью законопроекта будет установлено, «что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда». Согласно документу, органы внутренних дел получат дополнительные полномочия. Но это может привести к увеличению нагрузки на полицию.

    «При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объемов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — привело РИА «Новости» цитату из ответа комиссии.

    Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в июле. По словам Крашенинникова, принять новый закон могут уже в осеннюю сессию. Кроме того, сейчас на рассмотрении находятся законопроекты, в числе которых есть предложение о разлучении ребенка с семьей только при установленной вине родителей. Более того, суд должен принять решение о лишении родительских прав.

    Новости SMI.FM