Депутаты предложили ограничить порядок внесудебного изъятия детей из семьи

«Законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — пояснил Крашенинников.

По словам автора инициативы, законопроект установит, «что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда, для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства — об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». При этом заявление от органов опеки об изъятии ребенка будет рассмотрено судом «в максимально короткий срок — 24 часа с момента поступления» обращения.

Несмотря на ограничения, которые накладывает новый законопроект, в Семейном кодексе все же останется внесудебный порядок отбирания ребенка. По словам Крашенинников, он будет действовать «только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов». Однако такие действия органов опеки родители могут оспорить.

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