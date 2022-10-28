«Комики никуда не уехали». ТНТ опроверг сообщения о закрытии комедийных шоу | 360°

28 октября 2022, 00:27
«Комики никуда не уехали». ТНТ опроверг сообщения о закрытии комедийных шоу
Телеканал ТНТ опроверг сообщения о закрытии комедийных шоу
Телеканал ТНТ опроверг информацию о приостановке показа комединых программ. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе.
«Информация о приостановке шоу не соответствует действительности. Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие», — отметили в пресс-службе.
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Как заявили в ТНТ, сейчас съемки проектов продолжаются полным ходом. В 2023 году зрителям пообещали большое количество премьер. Все новые шоу, сериалы и реалити телеканал планирует презентовать рекламодателям в пятницу, 28 октября.
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Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что ТНТ остановил съемки «Comedy Баттл» и «Импровизации». Авторы постов писали, что оба юмористических шоу решили закрыть. На эти публикации отреагировал ведущий телеканала Павел Воля. Он заявил, что продолжает работать и анонсировал новые выпуски «Comedy». Как уточнила исполняющей обязанности главы ТНТ Тина Канделаки, для нового сезона канал подготовил 60 проектов.
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