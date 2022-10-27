Фейк: ТНТ приостановил съемки комедийных шоу, так как комики покинули Россию | 360°

Общество 27 октября 2022, 18:11 Фейк: ТНТ приостановил съемки комедийных шоу, так как комики покинули Россию Телеканал ТНТ опроверг фейки о приостановке выпуска комедийных шоу Depositphotos

Читать 360tv в

В Telegram запустили волну фейков о том, что телеканал ТНТ приостановит выпуск развлекательных шоу, поскольку часть комиков покинула Россию. «360» выяснил подробности.

Фейк

Реклама

На ТНТ приостановят съемки и выпуск комедийных шоу, сообщили некоторые Telegram-каналы.

Реклама

«Их перенесли на следующий год, поскольку из-за проведения СВО и мобилизации часть комиков просто покинула страну», — заявили авторы фейка.

Правда

Вообще, приостановка и перезапуск сериалов, фильмов, шоу на телеканалах — нормальный процесс. Производство контента обычно планируется в долгосрочной перспективе. Так, сериалы могут снимать за год до премьеры в эфире. Поскольку на ТНТ сменилось руководство, логично, что сетку вещания могут пересмотреть.

По словам исполняющей обязанности главы ТНТ Тины Канделаки, уже завтра на телеканале состоится премьера нового сезона, представят 60 проектов. «Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие», — подчеркнула она.

Так же на сообщения в СМИ отреагировал ведущий канала Павел Воля. «На месте! Работаем! Ловите новые выпуски „Камеди“ каждую пятницу, в 21:00, на ТНТ. Мы с вами!!!» — написал он в своем Telegram-канале.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.