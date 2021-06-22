Комаровский развеял миф о запрете пользоваться телефоном в грозу

Советы врача и телеведущего Евгения Комаровского о поведении в грозу смутили пользователей. Они решили, будто телефон «притягивает молнию», и упрекнули медика в умалчивании этой опасности.

Риск пользования гаджетами Комаровский оценил в одном из видео, которое опубликовал на YouTube.

«Я даже не ожидал, что мысль о притягивающем молнию мобильном телефоне настолько плотно укоренилась в головах <...> вне зависимости от возраста, пола и социального положения», — удивился врач.

Ни в одном серьезном медицинском источнике или учебнике физики, подчеркнул Комаровский, практически невозможно найти подтверждение расхожему мнению о риске говорить по телефону в грозу.

«Сейчас, в XXI веке, у каждого человека есть или в руках, или в кармане мобильный телефон. То есть если молния попадает в человека, то с вероятностью 99% у этого человека есть мобильный телефон», — заметил врач.

Рассуждая о происхождении мифа, Комаровский добавил, что после попадания молнии устройство будет представлять собой «душераздирающее зрелище». Возможно, из-за этого гаджет и винят в произошедшем.

«Есть ли риск использования мобильного телефона в грозу? Только один: могут быть серьезные помехи при установлении телефонной связи, <…> человек может выше поднимать руку. <…> Шансы, что в эту руку, наверное, попадет молния теоретически выше», — сказал специалист.

Евгений Комаровский еще раз обратил внимание на тот факт, что мобильные телефоны не притягивают молнию. С ними можно ходить и разговаривать в грозу. Выключать гаджет при непогоде необязательно.