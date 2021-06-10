Врач Комаровский рассказал, кому стоит опасаться «черной плесени»

Теледоктор Евгений Комаровский рассказал, кому стоит бояться черной плесени из Индии, а также развеял миф о ее смертельной опасности.

Медики «черную плесень» называют мукормикоз. Он начал распространяться в Индии на фоне плохой эпидемиологической ситуации в стране. В некоторых штатах была объявлена эпидемия «черной плесени». Теледоктор Евгений Комаровский советует не опасаться болезни. В видео на своем YouTube он рассказал, что заболевание подхватить можно при определенном сочетании разных факторов. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам Комаровского, мукормикоза стоит опасаться людям с нарушениями иммунной системы, сахарным диабетом второго типа, неправильном лечении стероидами и высоким содержанием железа в крови.

Чтобы не заразиться «черной плесенью», по словам врача, необходимо следить за состояние здоровья. Он советует не контактировать с почвой напрямую, а при работе с землей нужно пользоваться защитными костюмом, респираторами и перчатками.

Комаровский отметил, что информация о быстром распространении мукормикоза в мире не совсем верна. Он объяснил, что число заразившихся в Индии увеличилось только из-за роста больных COVID-19 и дефицита белка, избытка железа в организме местных жителей.