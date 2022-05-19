Колымчане попадали с ног, собирая выброшенную на берег селедку
Жители Колымы начали собирать выброшенную на берег селедку голыми руками
На побережье Магаданской области открылся сезон выброшенной на берег селедки. Жители Колымы побежали собирать рыбу голыми руками, набирая целые ведра. Некоторые не устояли на ногах при виде такой благодати.
Сногсшибательный улов в Ольском лимане сняли на видео, которое выложили в Telegram-канале «Колыма инсайд». На кадрах можно увидеть, как пара незадачливых рыбаков тащат ведра, то и дело падая с ними в воду. Неуклюжие собиратели селедки изрядно рассмешили людей на берегу.
«Ведро поплыло! Ха-ха-ха! Поплавки не по размеру», — посмеялись очевидцы.
Позади можно заметить еще десятки людей, осваивающих мелководье.
Для жителей Магаданской области подобное явление не в новинку, и выброшенную на берег рыбу там собирают ведрами уже не первый год. Только в прошлом году была не селедка, а навага, но тоже хватило на всех. Хотя жителей предупреждали, что такую рыбу лучше не есть.
Эколог Евгений Тихменев рассказал сайту kp.ru, что сейчас период нереста сельди, которая обычно валом идет в небольшие заливы. Но иногда селедке не хватает места, и тогда ее можно грести хоть лопатой. А отложения икры и вовсе могут достигать 1,5 метра.