Массовый наплыв наваги в Охотском море сняли на видео. Жителей предостерегли от употребления рыбы в пищу

Жители Магадана сняли на видео, как голыми руками собирают скопившуюся навагу в бухте Старая Веселая в Охотском море. Кадры с места появились в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что большая часть рыб находится на мелководье или просто закопалась в песок. По словам авторов видео, навагу нужно спасать либо дождаться прилива.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с «360» заявил, что такую рыбу в пищу употреблять опасно. Он не исключил, что рыб могло парализовать химическим выбросом с судна или производства, если оно есть там рядом.

«Вопрос в том, почему она потеряла нормальное функционирование, всплыла и перестала уходить на глубину. Здесь надо на месте смотреть химию и проверять внутри организмов рыб. Людям нужно быть осторожнее. Прежде всего ее должны проверить санитарные службы. Потому что могут быть массовые отравления», — не исключил он.

Представитель региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын» заявил, что такое поведение для наваги не свойственно.

«Здесь скорее всего дело в очень сильном отливе, и плюс могли льды повлиять, просто перекрыть ей отход в море», — поделился он своим мнением с «360».

РИА «Новости» со ссылкой на магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии уточнило, что проверка не выявила техногенных причин такого поведения рыб. В ведомстве объяснили, что в тот день были большие перепады в объемах воды между полными и малыми приливами.

«При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубину, что и привело к ее обсыханию», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что что ранее подобные случаи фиксировали в отношении тихоокеанской сельди в разных районах Магаданской области.