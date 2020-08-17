Движение АУЕ* стало экстремистским. Что теперь грозит его участникам

Верховный суд России признал экстремистской организацией неформальное движение АУЕ*. Теперь разговаривающей на фене молодежи грозит реальный срок. «360» разобрался, чем именно занимаются сторонники запрещенной группировки и сколько их в России.

Слушание по иску Генпрокуратуры проходило в Верховном суде в закрытом режиме. Итогом заседания стало признание АУЕ* экстремистской организацией. Причастность к криминальному движению будет караться по Уголовному кодексу. Участников банды могут лишить свободы на срок до 12 лет и обязать выплатить штраф до 700 тысяч рублей.

В Генпрокуратуре АУЕ* назвали хорошо структурированной и управляемой организацией. Сторонники движения устраивают массовые беспорядки, чем представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Более того, в группировку активно принимают подростков, а запрет АУЕ* поспособствует защите молодежи и «оздоровлению общества».

АУЕ* расшифровывают по-разному: «Арестантское уголовное единство», «Арестантское уркаганское единство» или «Арестантский уклад един». Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что АУЕ* насчитывает около 34 тысяч сторонников в 40 российских регионах. При этом 40% из них — подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

«Если до 2000-х годов движение было распространено преимущественно в местах лишения свободы и их окружении, позже стало распространяться в проблемных населенных пунктах (в Иркутской и Оренбургской областях, Забайкальском крае, Бурятии) в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах», — отметил собеседник агентства.

Широкую огласку деятельность АУЕ* получила после преступлений в Забайкалье. Так, в 2016 году воспитанники одного из местных интернатов разгромили полицейский участок, выкрикивая лозунг АУЕ*. Годом ранее Совет при президенте России призвал «принять неотложные исчерпывающие меры по искоренению криминальной субкультуры АУЕ*». Банда стала все чаще нападать на людей, насиловать и устраивать беспорядки. А в прессе публиковалось больше информации о набирающем популярность движении.

Структура и идеология

У неформального движения нет главаря и единого руководящего центра. Но АУЕ* за многие годы успел обзавестись развитой сетевой структурой. Все началось с криминальных авторитетов, которые стали вербовать подростков, а затем формировать небольшие банды.

За молодежью следят так называемые смотрящие, устанавливающие свои порядки. Они собирают с младших или просто слабых детей деньги в воровской общак. Зачастую в ход идут угрозы, вымогательство или насилие. Полученные деньги тратятся на содержание тех, кто сейчас сидит в тюрьме. Соответственно, когда кто-то из АУЕ* попадет за решетку, его будут обеспечивать другие члены банды.

Движение с каждым годом набирало все больше сторонников в соцсетях. Организация продвигает идеи блатной романтики, убеждая, что «жизнь по воровским понятиям» является правильной. Зачастую такими веяниями проникаются дети из неблагополучных семей или учреждений для сирот. Подростки пытаются подражать бандитам, разговаривая на фене и пытаясь выглядеть крутыми. Более того, «смотрящие» подстрекают младших не учиться и втягивают в преступления. Трудным подросткам такие правила особенно нравятся.

Восьмиконечная роза ветров — символ АУЕ*. В различных пабликах этот знак называют «звездой воров». Его действительно часто бьют как татуировку заключенные. Но для молодежи символ является элементом подражания, который не несет какого-либо фундаментального смысла.

Последствия уголовной псевдоромантики

Теперь за все преступления члены АУЕ* будут нести уголовную ответственность. Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский в разговоре с «360» назвал такое решение Верховного суда правильным.

Все, что направлено на пропаганду уголовного образа жизни, на мой взгляд, должно безжалостно подавляться. Это я говорю как адвокат по уголовным делам, потому что я видел массу примеров, когда жизни молодых людей были просто сломаны вот этой уголовной псевдоромантикой Дмитрий Аграновский директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

При этом он добавил, что движение АУЕ* носит именно неформальный характер. Именно поэтому его достаточно сложно запретить физически.

«Это, скорее, запрет неких взглядов. Но если люди будут публично демонстрировать свою приверженность этому движению, то на них может быть составлен административный протокол. Если будут организовывать какие-то ячейки, то могут привлечь к уголовной ответственности», — отметил Аграновский.

После решения Верховного суда наказывать смогут за демонстрацию символики АУЕ*, пропаганду устава и самого движения. Теперь молодежь должна будет понимать, что причастность к банде — это не просто эпатаж, а уголовно наказуемая вещь. Более того, на несовершеннолетних от 16 до 18 лет статья тоже распространяется.

«Если дело прекращено в связи с недостижением возраста, это не значит, что человек выйдет просто сухим из воды и забудет. Его поставят на социальный учет, могут направить в какое-то специальное учебное заведение», — подчеркнул адвокат.

Аграновский еще раз отметил, что в преступной жизни нет ничего романтического. Это все чревато поломанными судьбами, а дорога через запрещенные организации ведет к асоциальному образу жизни и дну общества. Часто молодые люди осознают это тогда, когда уже необратимые поступки уже сделаны.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.