Общество 24 марта 2024, 14:38 Колокола прозвучали в Новгороде и на Валдае в память о погибших в теракте РИА «Новости»

Читать 360tv в

В полдень в Новгородском кремле и на Валдае прозвучали колокола в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Новгородского музея-заповедника.

Траурная акция с минутой молчания прошла по инициативе Совета музеев России. Руководство Новгородского музея-заповедника предложило сопроводить ее колокольным звоном. Инициативу поддержали коллеги из Пскова, Херсонеса, Кириллова, Бородина, Валдая.

Реклама

Новгородская область присоединилась к всероссийскому трауру. В Софийском соборе состоится панихида. Местные жители несут цветы к стихийному мемориалу у городского кремля.

В Дмитрове почтили память жертв теракта. Одна из жительниц, которой посчастливилось выбраться из развлекательного центра, заявила, что ее спасла доброта и помощь окружающих.