Коллекторы попросили уточнить термин «психологическое давление»

Понятие «психологическое давление» нужно уточнить в законопроекте «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Такое мнение высказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Как показывает практика, к этому термину можно отнести любое действие со стороны взыскателя, включая сам факт звонка, или, например, перечисление последствий, к которым может привести уклонение от выплат. Именно поэтому мы предлагаем или отказаться от термина „психологическое давление“ или указать, что не является таким давлением через перечисление конкретных примеров», — заявил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Его процитировал ТАСС.

По его словам, без четкого определения это понятие можно трактовать субъективно. При этом часто данную задачу возлагают на суд. Кроме того, НАПКА заявила о необходимости участия коллекторских агентств в саморегулируемых организациях (СРО). Эта мера должна обеспечить дополнительный контроль за деятельностью взыскателей.

Пресс-служба организации уточнила, что сейчас ведется обсуждение законопроекта «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», который разрабатывается вместо закона о взыскании долгов физлиц. В НАПКА считают, что действующие нормы регулирования не дают баланса между интересами кредиторов и должников.

«Основные поправки, которые мы предлагаем внести, в той или иной степени направлены как на защиту прав должников, так и на обеспечение защиты прав кредиторов. Мы считаем, что каждая организация, ведущая деятельность по возврату просроченной задолженности, должна подчиняться единым правилам и соблюдать одинаковые требования», — отметил Мехтиев.

По его мнению, странно делать исключения для какого-то сегмента. Президент НАПКА напомнил, что законопроект должны внести на рассмотрение Госдумы в марте 2020 года.

В ноябре НАПКА опубликовала исследование, где указала точное число людей с просрочкой по кредитам. Оказалось, что банкам не платит каждый четвертый россиянин.