СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Число заемщиков, у которых есть просрочка по кредитам более трех месяцев, выросло с января по сентябрь 2019 года на 4%. Банкам не платит каждый четвертый россиянин. Всего таких должников 10 миллионов.

Исследование на соответствующую тему провела Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Его результаты привела газета «Известия».

Почти две трети заемщиков не выплачивают кредит вовремя, поскольку испытывают финансовые сложности. Таких людей 60%. Убежденных неплательщиков всего 10%, остальные называют разные причины задержек выплат. Это либо забывчивость, либо несогласие с суммой долга, либо мошеннические действия.

Сначала человек отказывается от трат на развлечения и одежду. Снижаются и расходы на потребительские товары и продукты — на 10-30%. После подобных мер уже допускается пропуск кредитных платежей.

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Критического уровня доля просроченных обязательств может достичь в том случае, если система не будет справляться с взысканием проблемных долгов. У судов, приставов и коллекторов работы станет столько, что их деятельность в итоге окажется неэффективной.

Доходы населения растут недостаточными темпами. Эксперты полагают, что необходимо их повышение хотя бы на половину процентной ставки, выплачиваемой людьми с высоким показателем долговой нагрузки.

Рост просрочки, заметили специалисты, в итоге может привести к тому, что вовремя платить не будет никто. Кроме того, если дефолтные кредиты и дальше будут увеличиваться, то вырастет число банкротств физических лиц.