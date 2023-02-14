Общество 14 февраля 2023, 13:35 Количество вернувшихся россиян оценили в Госдуме Спикер Госдумы Володин заявил о возвращении в более 60% уехавших за границу россиян РИА «Новости»

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Уехавшие за границу россияне начали постепенно возвращаться обратно. Их общее количество уже превысило 60%. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С момента отъезда [в другие страны] более 60% [россиян] вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были», — заявил он.

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Володин добавил, что часть уехавших сограждан начала работать в других странах в связи с уходом компаний из России из-за жесткой санкционной политики.

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За границей, подчеркнул он, на россиян открыли настоящую охоту. От них требуют публично выступить против страны. Но у таких людей всегда есть выбор: жить предателем до конца жизни или вернуться обратно, где сохранилась возможность работать.

В конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о начале разработки «закона для негодяев». Документ предусматривал конфискацию имущества уехавших за границу россиян, которые критикуют страну, но продолжают получать доходы за счет сохранившихся активов.