Москвичам объяснили, какие детские площадки можно посещать

Жители Москвы могут без ограничений посещать все детские площадки города во дворах и на улицах. Никаких штрафов за прогулки там им не грозит. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Указом мэра на сегодня ограничено использование детских, спортивных площадок и иной инфраструктуры парков, например, велопрокат. Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, не были установлены, соответственно, таких ограничений нет», — отметил он.

Мэр столицы Сергей Собянин ввел ряд ограничительных мер, чтобы приостановить распространение коронавируса. Дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими с сохранением зарплаты. Работодателям рекомендовали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников — особенно тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса.

Кроме того, в столице ограничили использование городской инфраструктуры в парках. Там закрыли детские и спортивные площадки, запретили сидеть на лавочках и в беседках — в парках можно только прогуливаться. Данчиков сообщал РИА «Новости», что соблюдение этих ограничений регулярно контролируют — для этого также используют камеры видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.