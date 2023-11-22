Общество 22 ноября 2023, 14:19 Количество отечественных брендов в России стало рекордным в 2023 году Путин указал на рекордное количество отечественных брендов на российском рынке

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За прошедший год в России появилось рекордное количество отечественных брендов. При этом число иностранных марок в стране продолжило снижаться, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«За прошедший год появилось рекордное число новых российских брендов. Доля иностранных марок сокращается», — констатировал он.

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В ходе совещания с правительством Путин открыл обсуждение поддержки российских предпринимателей, попросив доложить министра экономического развития Максима Решетникова об успехах в данной сфере.

В мае текущего года глава Минэкономразвития сообщало о четырех приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства в России. В перечень вошли поддержка начинающего бизнеса и растущих предприятий, особое внимание к отраслям, ориентированным на рост внутреннего спроса, а также помощь категории МСП+.