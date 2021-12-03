Заммэра Ефимов: количество незаконных построек в Москве сократилось в 18 раз

В Москве за последние девять лет в 18 раз сократилось количество новых незаконных построек. Ситуация улучшилась благодаря активной профилактической работе Госинспекции по недвижимости и применению автоматизированного контроля.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заметил, что в 2021 году в Москве зафиксировали всего 35 новых самостроев. В 2012-м их было 638.

«Максимальное количество нарушений при возведении построек пришлось на 2015 год — 953 случая. Такого существенного сокращения новых незаконных построек удалось добиться благодаря проведению разъяснительной и профилактической работы с землепользователями и собственниками объектов недвижимости, а также автоматизации контрольной деятельности», — подчеркнул Ефимов.

Госинспекция по недвижимости разработала и постоянно реализует систему мер профилактики подобных правонарушений. Для рестораторов, пользователей и собственников объектов недвижимости регулярно проводятся вебинары по имущественно-земельным вопросам.

В 2021 году специалисты провели свыше 70 онлайн-мероприятий, в которых приняли участие более пяти тысяч человек. Они позволяют предупредить нарушения и поддерживать порядок при использовании земель и городского имущества.

Еще одним механизмом для предотвращения нарушений и предупреждения самостроя является вручение предостережений.

«Мы не ждем, когда нарушение свершится, чтобы привлечь к ответственности и оштрафовать, а наоборот стремимся его предотвратить», — заметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

С начала 2021 года, уточнил он, предостережения вручили по 329 объектам недвижимости. Ни одно из них не перешло в нарушение.

Предотвратить их, например, удалось на территории ТиНАО в поселении Щаповское, вблизи деревни Костишово. На участке, предназначенном для сельскохозяйственного производства, граждане хотели организовать дачное строительство. На юго-западе столицы без оформления разрешительной документации планировали установить шлагбаум.