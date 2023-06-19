Здоровье 19 июня 2023, 18:53 Дерматолог Королева: российский рынок препаратов для косметологических процедур наводнила контрафактная продукция

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Врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель «Центра Лечения Осложнений» на базе «Клиники профессора Юцковской» Алла Королева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что в России в последнее время все чаще стали продаваться контрафактные товары для косметологических процедур.

Использование подобной продукции, по словам медика, может привести к опасным последствиям.

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«В условиях снижения контроля они также начинают ввозить продукты неизвестного качества и неизвестного производства — продукцию, близкую или фактически являющуюся контрафактом», — добавила специалист.

Контрафактные товары чреваты асимметрией лица, воспалениями, нагноениями, гранулематозными реакциями. Даже если контрафактный товар называют безопасным, подобным заявлениям доверять не стоит, резюмировала Королева.