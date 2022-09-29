Количество безработных в России достигло нового исторического минимума | 360°

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Количество безработных в России достигло нового исторического минимума

Росстат: уровень безработицы достиг нового исторического минимума

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Уровень безработицы опустился в России до нового исторического минимума. В августе цифра составила всего 3,8%, то есть неработающих было 2,9 миллиона человек. Об этом сообщил Росстат в своем докладе.

«В августе 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)» — заявили авторы документа.

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Они уточнили, что уровень безработицы в этой возрастной категории составил 3,8% без исключения сезонного фактора.

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По информации Роструда, к концу августа на учете в органах службы занятости было 0,8 миллиона неработающих жителей страны. Из этого числа людей 0,7 миллиона россиян имели статус безработного, включая 0,5 миллиона человек, получающих пособие по безработице.

Раньше исторический минимум по уровню безработицы в России находился на отметке 3,9%. Этот показатель держался с мая по июнь 2022 года.

Пресс-служба Минтруда сообщила об индексации страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров. Выплаты увеличат на 4,8% с 1 января.

Россия

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