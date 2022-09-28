Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 2023 года | 360°

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Страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 2023 года

Минтруд: страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют с 2023 года

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Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8% с 1 января. Средний размер выплат составит 21 864 рубля. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%», — привело цитату из заявления РИА «Новости».

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Как отметили в министерстве, на выплату пенсий выделили более 9,5 триллиона рублей. Эта сумма заложена в бюджете Социального фонда. Каждый год пенсии индексируются с 1 января, но в 2022 году решили провести поэтапное повышение из-за высокой инфляции. Такая мера позволит поддержать доходы россиян с учетом роста цен.

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«С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%», — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он уточнил, что такое значение будет выше прогнозного уровня инфляции 2022 года.

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