Коктейль из антител от ковида разработают в России. Таким лечился Трамп

Центр имени Гамалеи получил грант на разработку препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Аналогом этого лекарства президент США Дональд Трамп вылечился от COVID-19.

«Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — приводит ТАСС слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ученый подчеркнул, что лекарство будут разрабатывать в течение 2021 года. Оно может быть готово уже к осени.

По словам Гинцбурга, его коллеги сейчас работают над созданием вакцины, которая будет одновременно защищать от коронавируса и гриппа. Технологию уже отработали на ротавирусах. Еще специалисты центра решают вопрос, как бороться с внутрибольничными инфекциями, которые смертельно опасны для пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Дональд Трамп переболел COVID-19 в начале октября. Его лечили в военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида специальным коктейлем из антител.