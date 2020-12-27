Коктейль из антител от ковида разработают в России. Таким лечился Трамп
«Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — приводит ТАСС слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Ученый подчеркнул, что лекарство будут разрабатывать в течение 2021 года. Оно может быть готово уже к осени.
По словам Гинцбурга, его коллеги сейчас работают над созданием вакцины, которая будет одновременно защищать от коронавируса и гриппа. Технологию уже отработали на ротавирусах. Еще специалисты центра решают вопрос, как бороться с внутрибольничными инфекциями, которые смертельно опасны для пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Дональд Трамп переболел COVID-19 в начале октября. Его лечили в военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида специальным коктейлем из антител.