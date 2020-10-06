Дональд Трамп покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где три дня лечился от COVID-19. По возвращении в Белый дом глава США тут же снял маску ради фото и записал видео с призывом не бояться вируса. При этом, будучи больным, американский лидер не раз пренебрегал безопасностью других, чем уже успели воспользоваться конкуренты.

Заразный, но без маски

После выписки Трамп проследовал на борт вертолета Корпуса морской пехоты США Marine One и улетел в Белый дом. Как только президент приземлился на Южной лужайке и поднялся по ступеням, он снял маску ради фотосессии, хотя находился в непосредственной близости от своих сотрудников, пишет The Guardian. «Чувствую себя хорошо», — заявил президент и по-прежнему без защитной маски прошел в здание. Хотя по видео можно предположить, что политику все еще тяжело дышать.

При этом, в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний США, Трамп должен соблюдать режим изоляции минимум 10 дней с момента установки диагноза. О заражении президента официально объявили 2 октября.

Ситуацией уже воспользовался конкурент Трампа на выборах Джо Байден. Он выложил в Instagram пост с призывом надевать маску. На опубликованном видео политик продемонстрировал, как пользуется защитой. В противовес этому рядом прикреплен ролик, как действующий глава страны снимает маску.

Доминировать над коронавирусом

Позднее Трамп записал видеообращение, которое традиционно выложил в Twitter. Он призвал не бояться коронавируса и предупредил, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий.

«Не бойтесь его (коронавируса — прим. „360“). Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно. Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью», — заявил Трамп.

Глава государства призвал людей выходить на улицы и быть решительными, но при этом осторожными. Трамп предположил, что у него выработался иммунитет. Он добавил, что вакцина от коронавируса будет готова «в самое ближайшее время». В ходе записи видеообращения президент США снова был без защитной маски.

«Развлекательная поездка ради внимания»

Еще во время лечения Трамп решил ненадолго покинуть больницу, чтобы помахать сторонникам из медленно едущего бронированного автомобиля с поднятыми стеклами. По данным Белого дома, политик предпринял все меры безопасности: он был в маске, но не в респираторе.

Однако доктор Джеймс Филлипс — работник Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечат американского лидера, — не согласен с этим.

«Каждый находившийся в машине во время этой совершенно ненужной президентской „поездки“ должен быть помещен в карантин на 14 дней. Эти люди могут заболеть. Они могут умереть. Ради политического театра Трамп приказал им рискнуть своими жизнями. Это безумие», — написал медик в Twitter.

Австралийская радиоведущая Маргарет Тросби предположила, что внутри авто либо был двойник Трампа (под маской не видно), либо водитель и охрана задержали дыхание на всю поездку.

Многие пользователи сравнили поведение президента во время болезни с тем, как вели себя в схожей ситуации они сами и их близкие. Например, американский актер и певец Кертис Армстронг напомнил, что ему не разрешали посещать больного отца.

«Мой отец скончался от COVID-19, он был в больнице один. Мне пришлось с ним попрощаться по телефону. Трамп же решил устроить развлекательную поездку ради своей неутолимой жажды внимания, подвергнув при этом опасности жизни сотрудников спецслужб, находившихся с ним в машине», — написал актер в Twitter.

COVID-19 как главная проблема на выборах

Трамп пытается сделать коронавирус главной самой обсуждаемой проблемой предвыборной гонки. Особенно это касается локдауна, который сильно навредил местным предпринимателям. COVID-19, по мнению Трампа и его сторонников, изначально политизировали, чтобы разрушить экономику США и помочь Байдену занять президентское кресло. В этом уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

Это рискованная стратегия. До результатов выборов нельзя достоверно сказать, поможет ли она Трампу набрать голоса Эндрю Корыбко политолог.

Своим поведением президент США пытается показать, что он настоящий мужчина и не боится коронавируса. Однако большинство ответственных людей и докторов выступают против подобной халатности. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер.

Повлияет ли это на результаты выборов? Сложно сказать, потому что у Трампа все еще есть 40% поддержки, но не думаю, что он получит больше. Вряд ли занятая позиция по коронавирусу поможет ему переманить тех, кто еще не определился со своим выбором Дэниел Уорнер политолог.

По словам собеседника «360», тот факт, что пресс-секретарь главы США и некоторые другие люди в Белом доме заражены, не играет на руку Трампу.

«Велика вероятность, что те, кто не решил, как голосовать, придут к выводу проголосовать за Байдена или не голосовать вообще», — заключил Уорнер.