Кокорин и Мамаев попросили отпустить Протасовицкого

Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили поддержать четвертого фигуранта их дела Александра Протасовицкого. Во вторник, 10 сентября, будет принято решение о его условно-досрочном освобождении.

«Мы хотели в первую очередь про… четвертого подельника нашего, 10 числа суд. Вот мы хотели бы обратить внимание, допустим, ваше, той же прессы, чтобы этот процесс тоже, может быть, как-то отследили, освещали. <…> Хотелось бы, чтобы его тоже освободили и чтобы пресса этот момент тоже проконтролировала, осветила», — заявил Павел Мамаев во время интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Подробнее

Александр Протасовицкий отбывает наказание отдельно от остальных фигурантов. Суд постановил содержать его в исправительной колонии Брянской области сроком один год и пять месяцев.

Шестого сентября было удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении трех других участников этого уголовного дела: Павла Мамаева и братьев Кирилла и Александра Кокориных. Их отпустят 17 сентября.

Кокорин и Мамаев находились в колонии с 4 июля 2019 года. Их признали виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы осенью 2018 года.