Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

UРD: Пресс-служба суда официально подтвердила информацию о досрочном выходе Мамаева и братьев Кокориных примерно через час после первых сообщений СМИ.

Суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрел на выездном заседании в закрытом режиме ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева. Принято решение удовлетворить его. Раньше срока на свободу также выйдет осужденный по этому же делу брат Кокорина — Кирилл. Решения вступят в силу через 10 дней, если их не обжалуют.

Со всех сторон положительные. У Мамаева и Кокорина появился шанс освободиться по УДО Подробнее

Спортсмены до заседания получили хорошую характеристику и заручились поддержкой руководства колонии. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Падалку. Юрист также отметил, что в суд ранее пришло заявление от представителя пострадавшего в драке директора департамента Минпромторга Дениса Пака о том, что «они все отдают на усмотрение суда».

Ранее заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева высоко оценила шансы спортсменов на УДО. Она рассказала «360», что они работали на сложной и рутинной работе — занимались тем, чего другие осужденные с таким статусом делать бы не стали.

Собеседник также отметила, что на положительную характеристику повлияли их регулярные занятия спортом и привлечение к физической активности в свободное время других осужденных, которые раньше этим вообще не занимались.

Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы осенью 2018 года. В конфликте также принимали участие брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева — Александр Протасовицкий. Братьев Кокориных приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы. Мамаев и Протасовицкий получили срок на месяц меньше.