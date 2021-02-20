Когда в России потеплеет, рассказал метеоролог

Потепление в центре европейской части страны придет в конце февраля. Изменения россияне почувствуют уже к концу следующей недели.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС заявил, что в европейской части намечается тенденция к повышению температуры и температурный фон будет стремиться к своей норме, к пятнице, 27 февраля, погода станет мягче, температура воздуха поднимется до -5…-2 градусов.

«Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой», — сообщил он.

Метеоролог объяснил, что погода будет теплой, но это еще не весна.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в России наступит весна. Устойчивый переход температуры в сторону повышения в России произойдет в конце марта. Он объяснил запоздалую весну особенностями климата и количеством снега, которое выпало в последнее время. Он таять резко не будет, так как он прекрасно отражает солнечные лучи. Ледолом на реках, сход снега произойдет в конце марта — первой декаде апреля.