Российский актер и телеведущий Илья Глинников в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о своих впечатлениях от поездки в Казахстан, где он в составе группы посетил пик Хрищатого на высоте 3950 метров.

«Слава Богу, долетели, ха-ха. У нас радость была, что нас в Оренбург привезут, а то, что мы прилетели в Москву, — чудо», — заявил актер.

По его словам, путешествие военным бортом было для него незабываемым. Он выразил благодарность российским военным.

«Когда увидел наших ребят в аэропорту, стало спокойнее», — признался Глинников. По словам Глинникова, в его компании особо не переживали из-за событий в Алма-Ате.

«Переживать не пришлось, у нас команда позитивная, все с чувством юмора. Если серьезно смотреть на ситуацию, то смеяться не над чем, а так довольно-таки все легко, супер», — сказал он.

Актер признался, что эта поездка еще надолго останется в его памяти.

«Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шел на парламент в Казахстане», — заключил актер.

Утром 9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Глинников перестал выходить на связь, в последний раз он разговаривал с родственниками 7 января. Позднее Telegram-канал Sрutnik опубликовал информацию, что актер был обнаружен в Алма-Ате в полном здравии.

Акции протеста начались в городах Казахстана после Нового года. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала митинги носили мирный характер, но позже переросли в беспорядки. Участники протестов стали врываться в правительственные здания, а мародеры начали грабить магазины. Власти страны ввели комендантский час и обратились за помощью в ОДКБ.