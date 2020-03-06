Ученые выяснили, как кофе влияет на мышление человека

Специалисты поставили перед собой задачу выяснить, как влияет кофеин на конвергентный и дивергентный тип мышления. Первый тип помогает искать конкретные решения проблемы и «правильные» ответы. Второй тип отвечает за создание идей и интересных и оригинальных решений. Его обычно связывают с деятельностью творческих людей.

Чтобы посмотреть на эффект от одной чашки крепкого кофе, отобрали 80 добровольцев. Их поделили на группы и предложили пройти тесты на оценку уровней конвергентного и дивергентного мышления.

В результате стало ясно, что кофеин никак не влияет на мышление, связанное с созданием новых и необычных идей. Зато помогает лучше концентрироваться и решать конкретные задачи.