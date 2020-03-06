Ученые выяснили, как кофе влияет на мышление человека
Ученые из США выяснили, что кофе не стимулирует креативность, как думают многие, но активизирует «конвергентное мышление», которое помогает находить конкретные решения. Об этом сообщил «Царьград».
Специалисты поставили перед собой задачу выяснить, как влияет кофеин на конвергентный и дивергентный тип мышления. Первый тип помогает искать конкретные решения проблемы и «правильные» ответы. Второй тип отвечает за создание идей и интересных и оригинальных решений. Его обычно связывают с деятельностью творческих людей.
Чтобы посмотреть на эффект от одной чашки крепкого кофе, отобрали 80 добровольцев. Их поделили на группы и предложили пройти тесты на оценку уровней конвергентного и дивергентного мышления.
В результате стало ясно, что кофеин никак не влияет на мышление, связанное с созданием новых и необычных идей. Зато помогает лучше концентрироваться и решать конкретные задачи.