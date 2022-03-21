Экономист озвучил точку невозврата для доллара

Большие размеры госдолга США пугают многие страны, поскольку есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию. Поэтому некоторые страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

Экономист Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм» напомнил и о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. Такой поступок он назвал беспрецедентным и означающим «политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран».

«Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай» — пояснил экономист. По его мнению, текущий год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США.

Снижение влияния доллара даже на 10%, как отметил Клопенко, ускорит инфляцию в самих Штатах, а это запустит волну нового финансового кризиса и сдувание «пузыря». Вывод средств из долларовых активов в этом случае станет быстрее, и одной из стран, которые меньше всего пострадают от этого, станет Россия. Такой исход для страны возможен благодаря введенным санкциям, которые фактически полностью изолировали РФ от американской финансовой системы. При этом в процессе трансформации мировой экономики Россия может выиграть.

Антироссийские санкции сильно ударят по мировым рынкам зерна и растительного масла. Это все приведет к значительному росту цен на продукты питания в США, рассказали опрошенные газетой The Washington Post эксперты. В ближайшее время американцы увидят значительный рост цен на продукты питания, связанные с зерновыми. Речь здесь не только о хлебе и крупах. Инфляция коснется мясного рынка, так как зерно используют в кормах для животных.