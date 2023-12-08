Эксклюзив 08 декабря 2023, 00:48 «Кнутом демографию не исправить». Депутат ГД Матвейчев — о введении налога на бездетность Депутат ГД Матвейчев: стимулировать рождаемость надо пряником, а не кнутом

Читать 360tv в

В России предложили ввести налог на бездетность. Ситуация с демографией в стране стала крайне сложной, но подобными методами проблему не решить, заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев Аксинье Гурьяновой на стриме «360».

Матвейчев признал, что в России существует серьезная проблема с демографией, которую можно назвать катастрофой.

Реклама

«Но сразу переходить к драконовским мерам, и сразу вместо „пряника“ использовать „кнут“ было бы неправильно. Даже в Советском Союзе налог на бездетность брали с мужчин, никогда не трогали женщин», — напомнил парламентарий.

Он добавил, что в СССР была принципиально другая модель взаимодействия государства и общества.

«Вся экономика была государственная. Людям квартиры давали, бесплатное питание и прочее. И получается, государство могло сказать: я тебе все даю, а ты не заводишь семью. Ты вроде как нарушаешь некие социальные договоренности», — рассказал депутат.

Сейчас ситуация другая, граждане в меньшей степени зависят от государства. И обязать их рожать карательными методами уже не получится.

«Соответственно, как в солидаристском обществе сказать — ты обязан это сделать, это уже тяжело. Поэтому стимулировать рождаемость нужно методами, связанными с „пряником“, а не с „кнутом“», — заключил эксперт.

Идею заставить бездетных россиян платить в начале декабря озвучил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. По мнению парламентария, ввести такой налог по примеру СССР придется, если у государства не будет хватать средств поощрения, к которым относится, например, материнский капитал.