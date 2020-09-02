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    02 сентября 2020, 09:37

    Книги жалоб решили убрать из магазинов в России

    Андрей Иванов

    Минпромторг России предложил отменить требование к российским магазинам по книгам жалоб. Этот механизм уже устарел. Как считают в министерстве, он тормозит развитие рыночной экономики. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале правовых актов.
    Книги жалоб решили убрать из магазинов в России

    «Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений, как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», — говорится в пояснительной записке к документу.

    По сообщению Минпромторга, каждое новое ограничение на оборот того или иного товара в регионах часто не имеет достаточного обоснования. Подобные ограничения мешают развитию российской экономики.

    Проект новых правил, помимо упразднения книги жалоб, подразумевает свободный поиск в магазине любой информации: товары можно фотографировать, если это не нарушает закон. Ограничение коснется только книг. Так в ведомстве хотят защитить права продавцов печатных изданий.

    Новости SMI.FM