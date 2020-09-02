Фото книг в магазинах предложили запретить в России

Минпромторг России выступил с идеей запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах. Это предложение представлено в проекте постановления правительства РФ.

Документ получил название «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <…>». Он опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

В нем говорится о том, что нельзя допускать копирование или фотографирование книг, календарей, буклетов, брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, а также изданий, воспроизведенных на технических носителях информации и других подобных товаров в магазине до их приобретения.

В пояснительной записке объясняется, что цель этой меры — защитить права продавцов книг и других непериодических печатных изданий из-за развития современных технологий.

При этом новые технологии учли в правилах предоставления покупателям информации. Торговые точки смогут оформлять ценники в нескольких вариациях. Речь идет о бумажных, электронных носителях, а также о стендах, грифельных досках, световых табло.

Ранее экономящим россиянам рассказали о хитростях, которыми пользуются торговые сети для привлечения внимания.