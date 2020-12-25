Клинцевич пригрозил Киеву за планы оставить Крым без воды

Поведение украинских политиков противоречит здравой человеческой психике, но такие люди все равно управляют страной, отметил он. Кроме того, подобные заявления Киева — политическая демагогия из-за отсутствия возможностей реализовать свои угрозы.

«Люди видят все, что делает киевский режим. Слово не птица. Рано или поздно за все придется отвечать», — добавил Клинцевич.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти сделают все для заморозки проекта по созданию на полуострове станций, опресняющих морскую воду, напомнило ИА Nation News.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев так сильно желает вернуть Крым и Донбасс, что упорно взращивает на полуострове ненависть к Украине.