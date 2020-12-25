Пушков раскритиковал планы Киева оставить Крым без воды

«Крым пытаются задушить водной блокадой, Донбасс — экономической. В итоге и там, и там на Украину глядят как на врага, не способного ни на что, кроме как разрушать и мстить», — заявил он.

По мнению Пушкова, подобная политика только усиливает негативное отношение и не приносит запланированных результатов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму. Страна сделает все, чтобы помешать ее работе.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что первую в России опреснительную установку на полуострове начнут создавать с 1 января 2021 года. Строительство займет около 14–15 месяцев. Опреснительные установки не нанесут урон местной экологии. Современные технологии позволяют рассчитать методику очистки.

Любые попытки извне помешать строительству на полуострове опреснительных станций обречены на провал, уверен депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.